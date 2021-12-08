Сеул, 8 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Цены на жильё в нескольких районах Сеула стабилизировались до уровня, за которым может последовать их снижение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

Andrew Currie Сеул

Данное заявление он сделал 8 декабря в ходе заседания правительства, посвященному политике в области недвижимости.

По его словами, стабилизация цен стала возможна, благодаря активизации жилищного строительства, повышению учётной ставки ЦБ и ужесточению правил кредитования населения.

Министр финансов отметил, что правительство будет прилагать усилия для дальнейшей стабилизации цен на жильё за счёт увеличения предложения и активного управления спросом.