Вашингтон, 8 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Игры классической трилогии GTA, которую покупатели набора Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получили бесплатно, не запускаются на современных версиях операционной системы Windows. Об этом 8 декабря сообщает портал Screen Rant.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Геймеры обратили внимание, что студия Rockstar Games не обновляла игры GTA Trilogy с начала 2000-х годов, когда состоялись их релизы. Например, пользователь Twitter Ben Turpin задался вопросом о том, почему разработчики не подумали об этом, особенно если учесть, что моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) из проекта «Re3» уже внесли в классические игры изменения, благодаря которым их можно запускать в последних версиях Windows.

https://twitter.com/videotech_/status/1467112902767353856

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Rockstar Games принесла извинения за провальный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Студия также сообщила, что вернёт в магазины оригинальные игры набора GTA Trilogy.