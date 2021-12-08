Великий Новгород, , 09:39 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен с 8 декабря в Новгородской области в целях скорейшей ликвидации последствий аварий на сетях электроснабжения, случившихся из-за сильных снегопадов. Кроме того, в регионе вновь ожидается непогода.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Предлагаю ввести режим ЧС с 8 до 12 декабря с учетом неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются на предстоящие выходные», — заявил накануне губернатор региона Андрей Никитин, слова которого приводит пресс-центр правительства Новгородской области.

По данным на 7 декабря, без электричества оставались 8,5 тыс. человек в 397 населенных пунктах. При этом социально значимые объекты получают электроэнергию из постоянных или резервных источников. Работы по ликвидации аварий на электросетях ведут более 70 бригад новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Их усилий недостаточно.

Губернатор обратился к министру энергетики РФ с просьбой оказать помощь новгородскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» в ликвидации последствий снегопадов. В среду, 8 декабря, в регион прибудут более 30 аварийных бригад из Ленинградской, Псковской, Смоленской области и Карелии, всего более 100 человек.

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