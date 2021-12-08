Киев, , 09:28 — REGNUM Украинский «Шахтёр» сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 1:1.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шахтёра» Фернандо. «Шериф» отыгрался на 93-й минуте благодаря голу полузащитника Бобана Николова.

«Шериф» занял третье место в группе, набрав семь очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Шахтёр» с двумя очками стал четвёртым и завершил выступление в еврокубках.

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