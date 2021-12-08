Краснодар, 8 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Памятник Александру Невскому установят в Краснодаре 9 декабря. Монумент к 800-летию Александра Невского появится на подворье храма Рождества Христова в рамках проекта «Аллея российской славы», который реализуют при поддержке Русского географического общества, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Бюст Александру Невскому в Краснодаре

Бюст Александра Невского создал член Союза художников России, заслуженный художник РФ Анатолий Дементьев. На создание памятника его вдохновил актер Николай Черкасов, сыгравший князя в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

На церемонию открытия бюста приглашены гости межрегионального фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново. Всей семьей!» из более чем 20 регионов РФ, воспитанники русской православной школы им. преподобного Серафима Саровского, представители Кубанского казачьего войска.