Кишинёв, 8 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Участие Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ) даёт гражданам республики ряд важных преимуществ. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску на телеканале TV8.

Cis.minsk.by СНГ

«Граждане могут путешествовать без визы в Россию, Белоруссию, страны Кавказа. Даже наши безвизовые поездки на Украину совершаются благодаря участию Молдовы в СНГ», — сказал глава МИДЕИ.

Попеску добавил, что в Молдавии есть десятки тысяч тех, чей бизнес зависит от торговых связей между странами СНГ. Он отметил, что даже Украина, находясь в сложных отношениях с Россией, не выходит из состава Содружества.

Стоит отметить, что в ноябре премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица также выступила в поддержку членства республики в СНГ. Она заявила, что Кишинёв заинтересован в развитии торговых отношений в рамках этого международного объединения.