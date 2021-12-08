Омск, 8 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. 12 районов Омской области получат финансовую помощь для закупки угля. Муниципалитетам предоставят бюджетные кредиты, а также деньги из резервного фонда региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Smdnr.ru Отгрузка угля

Главы районов ранее сообщили губернатору Александру Буркову о проблемах при поддержании необходимых запасов угля из-за резкого роста цен. Поставщики стали отказываться от своих обязательств за заключённым ранее контрактам без увеличения стоимости.

Между тем, в тарифах на тепло учтена цена на уголь в 3,5 тыс. рубля за тонну, тогда как его реальная стоимость подскочила до 5 тыс. рублей. В результате теплоснабжающие организации оказались не в состоянии формировать топлива.

«Губернатор Александр Бурков поручил региональным ведомствам — Минэнерго и Минфину — проработать все возможные варианты оказания финансовой помощи муниципальным районам для выхода из сложившейся ситуации», — отметили в правительстве.

Всего 12 районам требуется более 61 млн рублей для разовой компенсации расходов. Муниципалитетам также поручено мобилизовать собственные резервы за счёт увеличения налоговых и неналоговых поступлений.