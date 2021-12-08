Тюмень, 8 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Тюмени задержан директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города по подозрению в хищении около пяти миллионов бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Yarregion.ru Уборка улицы

Помимо директора департамента, в деле фигурируют один из его подчинённых, его родственница и руководитель коммерческой фирмы.

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2020, а также в феврале 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с сотрудником данного департамента, своей родственницей, а также с директором коммерческой организации совершил хищение бюджетных денег, выделенных на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Подозреваемые задержаны в ходе оперативной разработки подразделения РУФСБ России по Тюменской области совместно со Следственным комитетом России. По месту проживания фигурантов дела проведены обыски, изъята необходимая документация, назначено проведение судебных экспертиз.

Отмечается, что вину директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени признал и готов возместить причинённый бюджету города ущерб.