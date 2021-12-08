Казань, , 09:25 — REGNUM В Татарии зарегистрировали еще пять случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 8 декабря 1312 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Госпиталь

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Причины смерти троих мужчин и двух женщин 1937−1959 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии среди учителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, отстранили от работы 30 человек.

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