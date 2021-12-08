Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 09:24 — REGNUM Лава вулкана Кумбре-Вьеха за последние несколько часов разрушила 60 зданий. Об этом в ходе пресс-конференции заявил технический директор Плана чрезвычайных вулканических ситуаций Канарских островов (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде, сообщает EFE.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

Моркуэнде, а также его научный представитель Кармен Лопес заявили, что эти 60 зданий находятся в зоне действия потока лавы, захлестнувшего смотровую площадку Лас-Ойяс.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября на острове Пальма.