Якутск, 8 декабря 2021, 09:42 — REGNUM Обсудить проблемы оттаивания вечной мерзлоты в Якутске глава Якутии Айсен Николаев пригласил американского актёра Леонардо Ди Каприо. Он считает, что звезда интересуется темой глобального потепления и может поделиться опытом сохранения вечной мерзлоты, сообщили РИА Новости.
Читайте также: Леонардо Ди Каприо ответил на отказ властей Якутии от его помощи
По его мнению, проблему глобального потепления должно решать совместно всё человечество.
Политолог и журналист республики Виталий Обедин вспомнил, что пять лет назад возглавлявший республику Егор Борисов также приглашал в Якутск Леонардо Ди Каприо. Тогда актёра звали на фестиваль Ысыах и на спортивные игры «Дети Азии».
Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Якутии особое отношение к Леонардо Ди Каприо, ему даже дарили якутскую статуэтку наподобие «Оскара», сделанную из серебра и золота. Летом актёр выражал готовность помочь в тушении пожаров республики.