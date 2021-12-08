Якутск, 8 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Обсудить проблемы оттаивания вечной мерзлоты в Якутске глава Якутии Айсен Николаев пригласил американского актёра Леонардо Ди Каприо. Он считает, что звезда интересуется темой глобального потепления и может поделиться опытом сохранения вечной мерзлоты, сообщили РИА Новости.

Georges Biard Леонардо Ди Каприо

Читайте также: Леонардо Ди Каприо ответил на отказ властей Якутии от его помощи

«Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актера беспокоит изменение климата на планете. У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — сказал Айсен Николаев.

По его мнению, проблему глобального потепления должно решать совместно всё человечество.

Политолог и журналист республики Виталий Обедин вспомнил, что пять лет назад возглавлявший республику Егор Борисов также приглашал в Якутск Леонардо Ди Каприо. Тогда актёра звали на фестиваль Ысыах и на спортивные игры «Дети Азии».

«Разбудите меня через пять лет, спросите, что делают главы Якутии, и я отвечу: агитируют за «Единую Россию» и зазывают в гости Леонардо ди Каприо», — отметил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Якутии особое отношение к Леонардо Ди Каприо, ему даже дарили якутскую статуэтку наподобие «Оскара», сделанную из серебра и золота. Летом актёр выражал готовность помочь в тушении пожаров республики.