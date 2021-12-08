* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:23 — REGNUM Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Урузган арестовали и забросали камнями четырех человек за изнасилование двух женщин.

По данным «Шафакна», местные источники среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Урузган, сообщили газете «8 Собх», что мужчин обвинили в изнасиловании двух женщин, и они признались в этом.

7 ноября в уезде Гизаб провинции мужчин прилюдно забросали камнями. Однако неизвестно, живы эти люди или мертвы, источники об этом ничего не сообщают.

Согласно этим источникам, обвиняемые были задержаны начальником службы безопасности этого уезда.

Официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который заснят на видео, опубликованном в этом уезде, назвал побивание камнями уроком для других молодых людей и сказал, что все исламские постановления будут выполняться точно так же.

В видеоролике, снятом при побивании камнями, видно большое количество людей, которые наблюдали за этой сценой.

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют этот вопрос.

Все это происходит в то время, когда полевые суды все еще действуют в ряде провинций.

Ранее официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали своим подчиненным закрыть полевые суды и передать рассмотрение дел в судебные органы.