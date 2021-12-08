Петропавловск-Камчатский, , 09:22 — REGNUM На первом этапе догазификации на Камчатке к газу подключат более 2 тыс. домовладений. В 2022 году газ поступит в 106 домов Елизово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Газификация M.government.ru

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Заседание штаба по газификации состоялось на Камчатке 8 декабря.

«На начальных этапах реализации в Камчатском крае предполагались мероприятия по газификации населения в Елизовском городском поселении, Пионерском, Новоавачинском, Николаевском сельских поселениях. До населенных пунктов указанных муниципальных образований доведены межпоселковые газопроводы. Вместе с тем, исходя из технической возможности газопроводов, догазификация на первом этапе коснется Елизовского городского и Николаевского сельского поселений. Остальные населенные пункты предполагается газифицировать в рамках программы газификации до 2025 года», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

На Камчатке в программе догазификации участвуют три населённых пункта — Елизово, Николаевка и Сосновка.

Как рассказал начальник Камчатской ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Денис Пахомов, 221 домовладение в городе Елизово, селах Николаевка и Сосновка планируется догазифицировать в 2023 году. 1939 домовладений в городе Елизово планируют подключить в 2024 году. Всего к 2024 году будет обеспечена техническая возможность для подключения 2 266 домовладений.

«Также мероприятия по газификации населённых пунктов, не вошедших в сводный план-график догазификации, предусмотрены в плане-графике синхронизации на 2022 год. Будут проведены проектно-изыскательские работы в период с 2022 по 2023 годы и строительно-монтажные работы в период с 2023 до 2025 годы в посёлках Двуречье, Красном, Нагорном, Новом, Пионерском, Светлом и Раздольном», — отметил Пахомов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов 8 декабря провёл очередное совещание по обеспечению безопасности дорожного движения.