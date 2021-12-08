Дортмунд, Германия, 8 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над турецким «Бешикташем» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:0.

«Боруссия» (Дортмунд)

В составе «Боруссии» по дублю оформили нападающие Марко Ройс и Эрлинг Холанд. Ещё один гол забил форвард Дониэлл Мален.

«Боруссия» заняла третье место в группе, набрав девять очков, и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Бешикташ» без набранных очков стал четвёртым и завершил выступление в еврокубках.

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