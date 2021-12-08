Кемерово, , 09:22 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 8 декабря, в стационарах проходят лечение два человека, пострадавших во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Штаб у шахты «Листвяжная» Аko.ru

«Один из них — в состоянии средней степени тяжести, второй — в легкой степени», — говорится в оперативном сообщении.

При этом амбулаторно лечатся 95 человек, девять сняты с амбулаторного наблюдения.

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