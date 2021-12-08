Ташкент, 8 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Реформы в судебной системе Узбекистана дают положительные результаты. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении по случаю Дня конституции.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Впервые организована деятельность административных судов, удерживающих должностных лиц от незаконных действий, благодаря этим судам только в текущем году восстановлены права более 6,5 тысячи граждан и предпринимателей», — сказа Мирзиёев.

Он указал, что ограничено участие прокурора в экономических и гражданских судах, искоренена практика необоснованного отзыва уголовных дел из суда.

«В целях усиления защиты прав иностранных инвесторов налажена деятельность Международного коммерческого арбитража», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что расширяются полномочия адвокатов, создаются необходимые условия для эффективного осуществления своих задач общественными группами, созданными Уполномоченным по правам человека — омбудсменом.

«В этом году более 4 тысяч лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8 тысяч граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц, все это является важнейшим результатом наших реформ в судебно-следственной сфере», — отметил, в частности, президент.

День конституции отмечается в республике 8 декабря.