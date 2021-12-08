8 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Наталья Хомутова, , 12:03 — REGNUM Появившаяся информация о том, что Денис Паслер хочет уйти с поста губернатора Оренбургской области, наделала много шума. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на возможную отставку. А некоторые оренбуржцы потенциальное увольнение восприняли как реальное.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

Подписчики разных пабликов разделились в своих мнениях относительно того, насколько хорош губернатор и стоит ли сожалеть об отставке.

«Лично мне Паслер понравился. Много же хорошего сделал для Оренбурга. Одна набережная чего стоит. Как будто Берг (экс-губернатор Юрий Берг. — ред.) что-то сделал… Мне лично жаль, если уйдёт», — отметила оренбурженка в аккаунте orenburgochevidec в Instagram.

«Неплохой губернатор, многое сделал… Недострой в центре Оренбурга разобрали, «Атриум», наконец, закопают. Сколько дорог сделано, новых садиков и школ! Почему наш народ видит только плохое?! Человек по крайней мере старается», — оставил комментарий подписчик страницы «Новости Оренбурга» в Instagram.

«Печально. Много сделал для нашего города. А Оренбуржцы, как всегда, вечно злые и недовольные… Сюжет, как в той сказке про золотую рыбку. Сколько для вас ни сделай, все бубните да бубните, как бабки. Очень агрессивный у нас народ, эта злость — как эпидемия…» — считает подписчица аккаунта «Подслушано Оренбург».

Денис Паслер Orenburg-gov.ru

Люди называют отставку Паслера с сожалением потерей, словно уход с должности уже состоялся. Оппоненты, напротив, говорят, что это будет подарком к Новому году для оренбуржцев, и оставляют множество слов критики. Они звучат как в адрес губернатора, так и в адрес членов его команды, приехавших из Екатеринбурга. Люди указывают, что от областного центра остаются руины. Дороги, которые защитники губернатора записали в заслуги, по мнению критиков, благоустраиваются спустя рукава, а деньги выделяются по нацпроекту колоссальные. Недобрым словом попутно вспоминают и «дело Ильиных». Когда свердловский приятель главы региона Владимир Ильиных попал в Госдуму, не участвуя в избирательной кампании и несколько месяцев отсутствуя на рабочем месте главы Оренбурга.

«Он [Денис Паслер] пришёл к нам исключительно из благих целей и великой миссии поднять с колен наш город! Построить великолепную набережную, закрыть эти никому не нужные больницы и роддом и, конечно, показать, что значит дороги в стране», — иронизирует Наталья Б.

Между тем официально о факте отставки нет ни слова. РБК ранее информировало лишь о возможности отставки.

«Да нету никакого подтверждения, что он точно уходит. Сейчас бы всяким источникам верить, которые наврут и не покраснеют», — сказала Мила А.

В правительстве Оренбургской области о планах Дениса Паслера покинуть пост губернатора ничего не знают. Заместитель министра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова подчеркнула, что график работы главы Оренбуржья расписан на ближайшие две недели. Официальных заявлений сам Паслер по поводу отставки не делал, сообщает портал ural56.ru.

Некоторые интернет-пользователи посчитали и информацию о потенциальном уходе Паслера с должности губернатора вбросом. Это породило новые размышления о том, кто заказчик, и предположения, что этот инфоповод заказал сам глава региона в рамках большой политической игры. По мнению ряда оренбуржцев, желание Паслера уехать в Москву понятно. Когда его в марте 2019 года назначили врио губернатора, а затем после выборов он занял вакансию, то уже тогда жители области предполагали, что варяг надолго не задержится на оренбургской земле.

Денис Паслер даёт присягу Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Политолог Дмитрий Фетисов в телеграм-канале, комментируя возможную отставку Дениса Паслера, сказал: «Его нельзя назвать провальным руководителем. Не передовик, но и значимых провалов не было». В числе негативных факторов он назвал слабую команду губернатора и личное нежелание работать в Оренбургской области.

«Но есть два фактора. Первый — очень слабая команда, отсюда и появление сомнительных личностей вроде Ибрагимовой (глава минархитектуры Наталья Ибрагимова. — ред.) с её проектами на Ставрополье, и нелепая история с экс-мэром Ильиных и его бегством в Госдуму от силовиков, и откровенно провальная работа медийного блока. Если бы не первый зам Балыкин (вице-губернатор Сергей Балыкин. — ред.), вывозивший почти всю работу регионального правительства на себе, то ситуация была бы намного хуже. Второй — по всей видимости, личное нежелание Паслера работать в регионе. Отсюда и его регулярное отсутствие в Оренбурге. Екатеринбург и Москва были для него гораздо ближе и приятнее», — отметил политолог.

Главный редактор сетевого издания «Оренбург Медиа» Игорь Комиссарчик считает, что далеко не все публикации в РБК по отставкам сбываются. Впрочем, учитывая уровень информированности и близости РБК к администрации президента России, вероятность подобных консультаций сейчас или в перспективе крайне высока.

«Желания Дениса Владимировича могут не совпадать с возможностями Кремля, которому бывших губернаторов нужно повышать, иначе в чем смысл практики таких назначений. А повышать его пока некуда — система встала, притом встала крепко. А потому исполнить желание губернатора может только новогоднее волшебство», — прокомментировал журналист и добавил, что если подобная публикация произошла по инициативе Кремля, значит, кадровое решение уже есть.

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