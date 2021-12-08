Ярославль, 8 декабря 2021, 09:19 — REGNUM Ярославская облдума не включила в повестку дня ближайшего заседания рассмотрение федерального законопроекта о введении QR-кодов. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили депутаты заксобрания.
Совет думы, который утверждает повестку, состоялся 7 декабря. Сама дума должна собраться 13 декабря, и это единственная возможность высказать своё отношение к законопроекту накануне рассмотрения в Госдуме России.
При этом собеседники ИА REGNUM отмечают, что вероятность рассмотрения законопроекта остаётся, изменения в повестку дня можно вносить вплоть до самого заседания.