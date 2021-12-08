Ярославль, 8 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Ярославская облдума не включила в повестку дня ближайшего заседания рассмотрение федерального законопроекта о введении QR-кодов. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили депутаты заксобрания.

geralt QR-код

Совет думы, который утверждает повестку, состоялся 7 декабря. Сама дума должна собраться 13 декабря, и это единственная возможность высказать своё отношение к законопроекту накануне рассмотрения в Госдуме России.

«Думаю, что рассматривать его Ярославская областная дума не будет, чтобы не нагнетать обстановку ввиду будущих губернаторских выборов. Госдуме достаточно тех регионов, где уже поддержали законопроект», — высказал свое мнение председатель комитета по законодательству, секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

При этом собеседники ИА REGNUM отмечают, что вероятность рассмотрения законопроекта остаётся, изменения в повестку дня можно вносить вплоть до самого заседания.