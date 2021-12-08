Кабул, , 09:19 — REGNUM Официальные лица частной школы «Армугон» в Джузджане заявили, что их ученики выиграли 11 медалей в онлайн соревнованиях в Таиланде, пишет Шафакна.

По их словам, школьники смогли выиграть 11 медалей в онлайн-соревновании между 5000 школьников из 96 стран. Они завоевали одну золотую, семь серебряных и три бронзовых медали по математике.

Ученики этой школы говорят, что проведение подобных соревнований может способствовать поиску талантов и повышению уровня способностей учеников.

В то же время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девочкам шестого класса и старше посещать школу, и до сих пор неясно, откроются ли снова школы и университеты для девочек. Однако таланты школьников и школьниц, признанные на международном уровне, трудно игнорировать.