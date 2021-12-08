Джакарта, , 09:18 — REGNUM Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла высотой 500 метров, сообщает Detik.

Вулкан Семеру M. Rietze

Новое извержение вулкана произошло в 00:01 по западно-индонезийскому времени и длилось 3 минуты 53 секунды.

Жителям Индонезии рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 5 км. Кроме того, жителей Индонезии предупредили о негативном воздействии горячих облаков.

Напомним, извержение вулкана Семеру началось 4 декабря 2021 года. В результате извержения тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. По последним данным, 34 человека погибли, ещё 22 числятся пропавшими без вести.