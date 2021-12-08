Амстердам, 8 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Амстердамский «Аякс» одержал победу над лиссабонским «Спортингом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В составе «Аякса» голы забили форварды Себастьен Аллер с пенальти, Антони, Давид Нерес и Стивен Бергёйс. У «Спортинга» отличились полузащитник Нуну Сантуш и нападающий Бруну Табата.

«Аякс» одержал шесть побед в шести матчах и занял первое место в группе, набрав 18 очков. «Спортинг» с девятью очками стал вторым. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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