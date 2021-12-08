Ташкент, , 09:17 — REGNUM Конституция, являющаяся основным законом Узбекистана, служит прочным правовым фундаментом «всех наших успехов и достижений» в годы независимости. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении по случаю Дня конституции.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

День конституции отмечается в республике 8 декабря.

«Опираясь на нашу конституцию, мы пять лет назад приняли Стратегию действий и начали широкомасштабные реформы, направленные на построение Нового Узбекистана», — отметил президент.

По его словам, за прошедший короткий период кардинально изменились политико-правовая, социально-экономическая, культурно-духовная сферы жизни общества.

«Независимость и открытость, верховенство закона, взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом стали основным направлением политики нашего государства», — подчеркнул Мирзиёев.

Он указал, что в Узбекистане привержены закрепленной в конституции идее построения правового демократического государства и свободного гражданского общества «и мы осуществили на этом пути огромную практическую работу, приобрели большие знания и опыт».

»Исходя из конституционной нормы «Народ является единственным источником государственной власти», критерием своей деятельности мы определили постоянный диалог с народом, налажена эффективная система отчетности руководителей государственных органов перед гражданами», — отметил президент.

Он указал, что в работе государственных органов все больше наблюдается открытость и гласность. «Сенаторы и депутаты, министры и хокимы, все должностные лица непосредственно проводят встречи с населением, дошли до самого нижнего звена, махалли и на местах решают проблемы людей», — подчеркнул Мирзиёев.

Он также отметил, что «сегодня наши граждане активно участвуют в процессе обсуждения проектов важных постановлений и законов, вопросов рационального использования бюджетных средств, государственных закупок».

«На основе этого взаимодействие между государственными организациями и гражданскими институтами, общественный контроль вышли на новый уровень», — подчеркнул глава Узбекистана.

По его словам, соотечественникам создаются широкие возможности для свободного проживания в любом регионе страны, приобретения жилья и иной недвижимости, получения гражданства, образования, трудовой деятельности, занятия предпринимательством и стабильного дохода, доступа к различным государственным услугам.

«Самое важное, такие изменения каждый человек сегодня видит и ощущает в своей повседневной жизни», — отметил Мирзиёев.

В своей речи президент отметил активизацию деятельности местных кенгашей (советов депутатов). «Об этом свидетельствует и тот факт, что только в нынешнем году данными структурами положительно решено более 29 тысяч проблем граждан, в отношении руководителей, безответственно относящихся к своим обязанностям, принимаются соответствующие законные меры», — подчеркнул президент.

Кроме того, указал он, что осуществляются коренные реформы в судебной системе, имеющей важное значение в защите прав человека.

«В частности, упразднена надзорная инстанция, установлен порядок непосредственного рассмотрения жалоб граждан и адвокатов аналогично протесту прокурора», — указал, в частности, Мирзиёев.