Кабул, , 09:16 — REGNUM Центральный банк Афганистана объявил, что второй пакет гуманитарной помощи ООН для Афганистана 7 декабря прибыл в Кабул.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», в заявлении Центрального банка не упоминается размер этой помощи и говорится, что эти денежные средства были депонированы в Международном банке Афганистана.

Центральный банк заявил, что он всегда стремился к тому, чтобы содействовать принципиальным способам «предотвращения бедности и страданий афганского народа».

В банке заверили, что ситуация с банковской системой страны и потребность в валюте скоро разрешится.

На прошлой неделе Международному банку Афганистана был передан пакет денежных пожертвований ООН наличными средствами. Центральный банк заявил, что оказание подобной помощи будет продолжено.

Между тем, девальвация национальной валюты снова побила рекорд, и по последнему обменному курсу достигла более 100 афгани за один доллар США.

С падением предыдущего правительства около 10 миллиардов долларов резервов Центрального банка в иностранных банках были заморожены, и в настоящее время Афганистан сталкивается с кризисом ликвидности.

Однако в своем последнем отчете Международная кризисная группа предложила Соединенным Штатам постепенно высвободить замороженные активы Центрального банка Афганистана. По заявлению группы, первая часть денег должна быть передана на пробной основе.

По мнению Международной кризисной группы, это позволит Центральному банку Афганистана регулировать стоимость афгани — национальной валюты и проводить долларовые аукционы, как при предыдущем правительстве.

Группа заявила, что, если администрация Байдена не будет готова к этому, ему следует рассмотреть возможность передачи валюты под эгидой Всемирного банка или какого-либо агентства ООН как временное решение вопроса.

Международная кризисная группа заявила, что экономические санкции нанесут ущерб наиболее уязвимым слоям населения Афганистана и нанесут ущерб авторитету западных стран, который и так уже сильно подпорчен их «паническим бегством из Афганистана».

В отчете говорится, что одной экстренной помощи недостаточно.