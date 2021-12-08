Астана, 8 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. МИД Казахстана пригласил спецпосланника генсека ООН по Сирии Иейра Педерсена на переговоры в астанинском формате. Об этом 8 декабря рассказал ТАСС представитель дипломатического ведомства Айбек Смадияров.

International Peace Institute Гейр Педерсен

Сообщается, что Педерсена пригласили в Нур-Султан. Переговоры по Сирии будут проходить с 21 по 22 декабря.

Ранее Смадияров сообщил, что на встречу в Казахстан прибудут представители стран-гарантов: России, Ирана и Турции. Кроме того, в мероприятии будут участвовать делегаты стран-наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча в рамках этого формата состоялась в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана). В ходе последней встречи, которая прошла 7−8 июля текущего года, стороны обсудили вопросы, касающиеся международного гуманитарного содействия и перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.