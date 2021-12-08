Порту, Португалия, , 09:12 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Порту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Антуан Гризманн Atleticodemadrid.com

В составе «Атлетико» голы забили Антуан Гризманн на 56-й минуте, Анхель Корреа на 90-й и Родриго Де Пауль на 92-й. «Порту» смог забить один мяч на 96-й минуте, пенальти реализовал Сержиу Оливейра.

«Атлетико» занял второе место в группе, набрав семь очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» с пятью очками стал третьим и продолжит выступление в Лиге Европы.

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