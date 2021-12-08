Кемерово, 8 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие сутки на поверхность подняты 14 тел погибших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru В шахте

«Горноспасатели приступили к повторному обследованию горных выработок шахты. Всего на данный момент на поверхность поднято 50 тел шахтёров и спасателей. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Идёт проверка оборудования участкового водоотлива, восстановление вентиляционных сооружений, а также систем аэрогазового контроля в шахте. Для определения динамики рудничной атмосферы на аварийном участке проводится отбор проб воздуха в точках, определенных оперативным планом», — говорится в оперативном сообщении.

Напомним, 25 ноября в шахте произошёл взрыв. Погиб 51 человек.