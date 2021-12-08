Челябинск, , 09:10 — REGNUM В Челябинске 42-летнего гражданина будут судить за кражу металлических крышек от колодцев. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колодец



По данным следствия, 7 сентября он вместе с неустановленным лицом похитил две крышки. Размер ущерба городскому водоканалу превысил 12 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования он полностью возместил ущерб. Как сообщало РЕ, ранее в Челябинске задержали похитителя десятков колодезных крышек.