Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском начала работу международная научно-практическая конференция «Региональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики» («II Моисеевские чтения»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе правительства Камчатки.

Пресс-служба правительства Камчатского края Конференция «Региональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики»

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Первым мероприятием конференции стала студенческая конференция «Камчатский край в стратегии развития Дальнего Востока».

В работе участвовали более 50 студентов из дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, КамГУ имени Витуса Беринга, камчатского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

«Студенческая научно-практическая конференция проходит уже третий раз и всегда вызывает больший интерес у наших студентов. Каждый раз ребята достаточно серьёзно готовятся к этому мероприятию. В этом году они представили 14 докладов по разным направлениям, объединённым двумя темами — «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и, в частности, Камчатского края» и «Экономика и управление в XXI веке», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края — министр экономического развития региона Юлия Морозова.

В рамках студенческой конференции прошло пленарное заседание, на котором студенты представили свои доклады. Авторы лучших работ будут отмечены сертификатами.

Отмечается, что основные мероприятия международной научно-практической конференции пройдут на Камчатке 9 и 10 декабря. В них примут участие более 200 политиков и учёных из разных регионов России и стран.

«Цели конференции — обсуждение современных проблем развития Дальнего Востока России и Арктики, выработка направлений совершенствования научной и практической деятельности в области экономики и стратегического управления северными территориями, регионального природопользования и устойчивого развития, защиты интересов коренных малочисленных народов Севера, вовлечение жителей в проекты развития региона», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с художниками региона и обсудил актуальные вопросы сферы культуры.