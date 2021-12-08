Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон выразил уверенность в том, что главный герой фильма «Чёрный Адам» так или иначе сразится с Суперменом. Об этом 8 декабря сообщает портал Comicbook.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

«У вас будет один шанс создать этих персонажей должным образом», — сказал Джонсон в очередном интервью, отметив, что создатели картины изучили проблемный опыт других проектов киностудии DC, которые сталкивались с гневом фанатов.При этом актёр дал понять, что ему всё равно, кто именно будет играть Супермена.

«Мы уважаем традиции и мифологию, но давайте не будем ограничивать творчество», — заявил актёр, добавив, что проект «Чёрный Адам» для него — это «битва между Черным Адамом и Суперменом, которая однажды завершится». «Я не знаю, кем будет этот Супермен, и я не знаю, кто будет его играть. Это нормально. Мне не нужно знать это прямо сейчас», — подчеркнул Джонсон.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в эфире британского ток-шоу Генри Кавилл ответил на вопрос ведущей о том, может ли он вновь исполнить роль Супермена. Актёр дал понять, что пока не отказался от неё и ждёт звонка от продюсеров DC.