Москва, , 09:09 — REGNUM В 2021 году стоимость одного из самых популярных блюд на Новый год — селёдки под шубой — выросла на 25% для семьи из четырёх человек, по сравнению с 2020 годом, приводит данные Росстата газета «Известия».

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По расчётам Росстата, в среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления селёдки под шубой, обойдётся в 209 рублей. За год ни один ингредиент для этого блюда не подешевел.

Больше всего подорожал картофель почти на 80%, свёкла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%. Меньше всего выросла в цене селёдка — на 11%.

Для новогоднего стола Росстат предлагал такой рецепт: селёдка (350 г), картофель (400 г), свёкла (350 г), морковь (200 г), яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

ИА REGNUM ранее сообщало, средняя стоимость салата оливье в России к концу 2020 года выросла на 6,14% по сравнению с 2019 годом, а селёдки под шубой — на 7,4%.

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