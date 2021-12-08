Норильск, Красноярский край, , 09:09 — REGNUM В Норильске Красноярского края дознаватели МВД расследуют уголовное дело о загрязнении почвы. Нанесённый окружающей среде ущерб оценивается в 270 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Норильск Ninaras

Ранее в ходе проверки выяснилось, что на участке тундры в районе Кайеркан Норильска возникла несанкционированная свалка из бытового, строительного мусора, а также отходов в виде металлических конструкций и агрегатов.

«По итогам лабораторных исследований отобранных проб почвы выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по металлам от 1,1 до 12 раз. Площадь загрязнения превысила 7,5 гектаров», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в настоящее время устанавливают причастных к загрязнению лиц.

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