Приштина, , 09:10 — REGNUM Пост мэра Приштины 7 декабря занял Перпарим Рама, именитый архитектор. Политик публично принес присягу перед городским советом.

Перпарим Рама и девушки Facebook.com/perparimrama2021

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Политик пообещал сотрудничать со всеми сторонами, включая соперников на выборах, и пообещал обеспечить спокойную жизнь всем жителям муниципалитета. В заседании городского совета не приняли участие Даут Харадинай и Арбен Вития, бывшие соперники Рамы на выборах.

Рама ранее стал учредителем Группы 4M, занимавшейся составлением проектов управления и развития различных объектов — как жилых домов, так и коммерческих. Политик консультирует Фонд национальных исследований Катара в реализации урбанистических и архитектурных проектов. Работает также в Албании.

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