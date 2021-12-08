Сеул, 8 декабря 2021, 09:08 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»
По их словам, коронавирус выявлен у 31 человека, включая 28 представителей сухопутных войск, двух представителей военно-воздушных сил, двух представителей морской пехоты и одного представителя специального подразделения при министерстве.
Известно, что 28 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 854.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2583.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7175 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 489 484.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом