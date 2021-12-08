Барнаул, , 09:08 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: регион поставил рекорд по числу выздоровевших и по суточному приросту зараженных SARS-CoV-2 детей.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным оперативного штаба на 8 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7413 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 524 за сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 108 212 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 81 627 человек (рекордные +2113 за сутки). Такого не наблюдалось за всю историю пандемии. Тяжелобольных в крае насчитывается 610 (-2 за сутки), из них 251 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 151 человек, +75 за сутки) и ОРВИ (76 324 человек, +444 за сутки). Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за за сутки стало больше на 61 (всего 4068). Это тоже рекордный показатель.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 792 (+3331 за минувшие сутки).

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