Дамаск, , 09:07 — REGNUM Проезд военному патрулю США преградили военнослужащие правительственной армии Сирии в окрестностях сирийского города Камышлы (провинция Эль-Хасака) на северо-востоке страны. Об этом 7 декабря сообщило агентство SANA.

Военная техника армии США (сс) U.S. Army. Sgt. Sarah D Williams

По сведениям журналистов, американские солдаты на бронемашинах приблизились к населенному пункту Эс-Салихия, где расположен блокпост сирийских вооруженных сил. Патруль не смог проехать дальше и вернулся на базу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в провинции Эль-Хасака местные жители заблокировали две колонны военных автомобилей США и закидали их камнями, а после и сожгли американский флаг на одной из бронемашин.

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