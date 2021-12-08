Чебоксары, , 09:07 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда республики выделяются дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Согласно распоряжению, региональное министерство здравоохранения получит 53 189,2 тыс. рублей. Средства будут направлены на реализацию плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В сводную бюджетную роспись данные изменения внесут в течение двух дней.

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда Чувашии. На какие именно антиковидные мероприятия потратят средства, не уточняется.

Напомним, что в Чувашии в новогоднюю ночь не будут работать предприятия общественного питания. Они закроются в ночь с 30 на 31 декабря и могут возобновить обслуживание в полдень 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 49 983 случая заражения коронавирусом, вылечились 38 449 пациентов, умерли 3439 человек.