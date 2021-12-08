Милан, Италия, 8 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

App71296 Стадион «Сан-Сиро»

Счёт на 29-й минуте открыл защитник «Милана» Фикайо Томори. Спустя семь минут нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах восстановил равновесие. А победу английскому клубу принёс гол форварда Дивока Ориги на 55-й минуте.

«Ливерпуль» стал победителем группы, одержав шесть побед в шести матчах и набрав 18 очков. «Милан» занял четвёртое место в группе и завершил выступление в еврокубках.