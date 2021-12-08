Париж, , 09:06 — REGNUM «Пробуждением чепухи» назвал попытку Еврокомиссии отказаться от употребления термина «рождественские каникулы» президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 7 декабря сообщило издание Mail Online.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Макрона, Еврокомиссии нужно сосредоточить свои усилия на «восстановлении, власти и принадлежности» и пояснил, что он не поддерживает еврократов, которые пытаются объяснить людям, какие слова они «могут и не могут использовать».

Содержание внутреннего документа Комиссии по вопросам равноправия ЕС стало известно на прошлой неделе. Инклюзивное языковое руководство для «содействия равенству» вызвало резкую реакцию общественности. Многие комментаторы были возмущены попыткой Еврокомиссии заменить словосочетание «рождественские праздники» и производные от него словами «праздничный период». Это предлагалось сделать, чтобы не оскорбить нехристиан.

В ответ Еврокомиссию обвинили в борьбе со здравым смыслом, а Ватикан выдвинул обвинение в попытке уничтожить христианские корни Европы.

Автор руководства, комиссар ЕС по вопросам равноправия Хелена Далли, пояснила, что документ является лишь разработкой, а не окончательной версией, и может быть отозван.

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