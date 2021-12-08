Ташкент, 8 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Узбекистане отменили широкое празднование 29-й годовщиной принятия конституции страны. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

День Конституции отмечается в республике 8 декабря.

«К сожалению, из-за продолжающейся во всем мире, в том числе и в нашей стране, пандемии коронавируса мы и в этом году не смогли широко провести торжества, посвященные Дню конституции», — сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в праздничном обращении к народу.

При этом президент подчеркнул, что «несмотря на это, нынешний праздник наполняет наши сердца радостью, его с большим воодушевлением отмечают в семьях, трудовых коллективах, образовательных учреждениях».