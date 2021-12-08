Кемерово, , 09:05 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получает всего 5551 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 14 030 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 77 314 случаев заражения коронавирусом, 70 157 человек выздоровели, 1606 пациентов скончались.