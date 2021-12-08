Сеул, , 09:03 — REGNUM Представители Южной Кореи, Китая и Японии договорились о создании консультативного органа для обсуждения вопросов сотрудничества в области политики углеродной нейтральности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства окружающей среды.

Флаги Японии, Китая и Южной Кореи futureatlas.com

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе трёхсторонней встречи министров экологии, состоявшейся 7 декабря в формате видеоконференции.

Известно, что в онлайн-встрече приняли участие более 50 человек, включая министра окружающей среды Южной Кореи Хан Чжон Э, министра экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю и министра окружающей среды Японии Цуёси Ямагути.

В ходе встречи представители трёх стран обсудили политику по достижению углеродной нейтральности, пути сотрудничества в решении региональных и глобальных экологических проблем.

Они также приняли совместный пятилетний план действий, который предусматривает обмен информацией и технологиями.