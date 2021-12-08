Копейск, Челябинская область, 8 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области с банковского счёта местного жителя похитили 155 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Приложение в мобильном

Пострадавшим оказался гражданин 1982 года рождения. По подозрению в краже силовики задержали мужчину 1993 года рождения. Оказалось, что он воспользовался банковским приложением, которое потерпевший установил на телефон своей знакомой. Перевёл деньги на свой счёт и обналичил.

Теперь ему грозит до шести лет колонии. Правда, пока его отпустили на свободу под обязательство о явке.