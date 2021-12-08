Ереван, , 09:01 — REGNUM Спикер парламента Армении Ален Симонян сделал ряд негативных заявлений в адрес армянских военнослужащих, попавших в азербайджанский плен. Видео с его высказываниями 7 декабря были распространены в соцсетях.

Ален Симонян © Sputnik

Место и время сделанной записи не сообщается. С кем Симонян ведёт беседу, не видно. Собеседник на видео задаёт вопросы о пленных, вероятно, что спикер не видит, что его снимают.

«Извините, может, я немного неверно выражаюсь, но считаю, что этих пленных уже нет. Для меня их нет. Когда террористы захватывают самолет, Израиль не ведет с ними переговоров, он сбивает этот самолет. А знаете, кто эти пленные?» — сказал Симонян.

Он также обвинил попавших в плен военных в «дезертирстве». По его мнению, они якобы бросили свой боевой пост и заблудились.

«Я не могу говорить об этом публично. Но вам неинтересно, почему родители пленных сейчас не проявляют активности? Потому что, эти люди знают, что солдаты дезертировали. Оставили оружие и сбежали, оказались в плену», — заявил председатель парламента.

Эти высказывания вызвали возмущение среди жителей Армении. В Ереване прошли стихийных акций протеста, на которых родственники военнопленных потребовали объяснений от Симоняна.

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