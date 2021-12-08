Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Просьбу уроженки СССР Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на пост руководителя Управления валютного контроля американского минфина удовлетворил президент США Джо Байден. Об этом 8 декабря говорится в сообщении американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Сауле Омарова Senate Banking Committee

«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность руководителя Управления валютного контроля», — говорится в заявлении Байдена.

Также в нем уточняется, что Омарова приняла решение об отзыве своей кандидатуры на указанный пост так как посчитала дальнейшее выдвижение на эту должность нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября американский президент Джо Байден выдвинул Омарову на должность руководителя Управления валютного контроля американского минфина. Однако выпускница МГУ, которая родилась в казахстанском городе Уральске, не набирала достаточного числа голосов при утверждении ее кандидатуры.