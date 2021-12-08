Сыктывкар, , 08:54 — REGNUM Северный флот (СФ) ВМФ России на днях передал в медицинские учреждения Коми 16 тонн сжиженного медицинского кислорода, используемого в том числе при лечении больных с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

пресс-служба СФ «Нарастающим итогом в больницы региона поступило 36 тонн кислорода от частей и соединений, находящихся в зоне ответственности ОСК Северного флота».

Отмечается, что всего северные регионы России получили от СФ более 76 тонн сжиженного кислорода. Помощь гражданским медикам оказывается на основании решения руководства Минобороны РФ и находится на постоянном контроле командования флотом.

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Напомним, что военные лётчики используют кислород в системах воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полётов и катапультировании. Для обеспечения кислородом гражданских учреждений задействованы воинские части, дислоцированные в Вологодской и Архангельской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики-истребители ВКС России передали в больницы Перми и Кировской области около 18 тонн кислорода, необходимого при лечении тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией.

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