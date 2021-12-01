Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в выпуске новогоднего телемарафона «31 оливье», говоря об основных приоритетах в своей работе и деятельности правительства, отметил, что особое внимание будет уделено Петропавловску-Камчатскому — столица края должна стать городом, куда хочется возвращаться и где хочется жить.

Басаргина Яна Владимир Солодов

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«Мне очень хочется, чтобы человек, который приезжает в Петропавловск-Камчатский как турист, стремился задержаться в нашем городе подольше, а в дальнейшем хотел сюда вернуться. Сейчас это не так. Ставим перед собой цель к 2023 году, когда будет достроен международный аэропорт, не только подготовить столицу края к приёму гостей, но и сделать город намного более комфортным для жизни», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов в выпуске новогоднего телемарафона «31 оливье» назвал одной из основных целей своей работы совершенствование команды правительства края. Он также обозначил, что в сферах здравоохранения и благоустройства будут реализованы ключевые проекты.