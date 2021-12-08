Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 8 декабря провёл очередное совещание по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В заседании комиссии участвовали представители правительства Камчатки, Госавтоинспекции, Военной автомобильной инспекции, главы муниципалитетов.

По словам Солодова, несмотря на принимаемые меры по улучшению качественных характеристик дорог, профилактическую работу среди несовершеннолетних, своевременное оказание помощи пострадавшим в ДТП, реализацию комплексных мероприятий по пропаганде среди населения соблюдения правил дорожного движения, обстановка с аварийностью на дорогах в Камчатском крае продолжает оставаться сложной.

«По итогам 11 месяцев 2021 года отмечено снижение всех показателей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: по числу ДТП на 15,7% — с 464 до 391, по числу погибших на 10,6% — с 47 до 42, по числу раненых на 17,3% — с 607 до 502. Каждое десятое ДТП со смертельным исходом. Из 42 погибших, 25 — это водители, 11 — пассажиры, пять — пешеходов, один — работник дорожной организации», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор акцентировал, что основное место концентрации ДТП — федеральная трасса между морским портом и аэропортом. С завершением реконструкции загородного участка и обустройства инфраструктуры количество аварий там значительно уменьшилось.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в этом году на дорогах края было установлено 18 камер фотовидеофиксации. Как отметил Владимир Солодов, такие меры действенно работают для предотвращения превышения скорости автолюбителями и тем самым сокращения ДТП в регионе.

«Те усилия, которые мы прикладываем для уменьшения аварийности на дорогах края, действительно работают, я считаю, что их нужно закреплять и развивать. Одной из главных мер является установка камер фотовидеофиксации на оживлённых трассах. Прошу подключить глав густонаселенных муниципалитетов и до конца года провести анализ, с тем чтобы определить места установки камер фотовидеофиксации в следующем году. Это направление нужно расширять», — добавил Солодов.

Губернатор поручил главам муниципалитетов подготовить предложения в части обустройства дорожной инфраструктуры, которая позволит сделать движение более безопасным (барьерное ограждение, светофоры, пешеходные переходы и лежачие полицейские).

Как сообщало ИА REGNUM, в Милькове на Камчатке готовят к сдаче 35-квартирный дом, куда переедут местные жители по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.