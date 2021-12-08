Белград, , 08:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 7 декабря заявил на пресс-конференции, что Приштина, в отличие от Белграда, не хочет вести диалог.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Вучич «Мы стремимся и хотим достичь соглашения по пропавшим без вести лицам, но Приштина явно этого не хочет. Они вовсе не хотят говорить с нами».

По словам Вучича, «Косово в этот момент предпримет какие-либо серьезные шаги против косовских сербов, а местные власти уже нарушили все достигнутые с международным сообществом соглашения».

Примером нечестности косовской стороны Вучич назвал запрет на посещение Косово Петаром Петковичем, данный вопреки обещанию позволить посетить Косово. Косовские же журналисты отметили, что на той же неделе четверым косовским министрам было отказано в разрешении на посещении юга Сербии, где проживают албанцы.

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